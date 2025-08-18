Anses confirmó el calendario de pagos para jubilados en septiembre

Para septiembre, se estima un aumento del 1,9% para jubilados y pensionados. Anses detalló el calendario de pagos, que incluye el bono de $70.000.

Tras la difusión de la inflación de julio por el Indec, ya se conoce que el aumento para jubilados y pensionados regirá en septiembre del 2025. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de pago que se aplicarán durante el noveno mes del año.

Ajuste de haberes y bono para la mínima El incremento para jubilados y pensionados será del 1,9% en septiembre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Este aumento se aplica bajo la Ley de Movilidad, que reemplazó el sistema anterior de ajustes trimestrales y establece incrementos mensuales.

Además, quienes perciben la jubilación mínima recibirían un bono de $70.000. Aunque aún no fue confirmado oficialmente, se espera que el Gobierno continúe con este refuerzo como en meses anteriores. Con esto, la jubilación mínima llegaría a $390.214 en septiembre, sumando $320.214 de haber más el bono.

Calendario de pagos de Anses en septiembre Los pagos comenzarán el 8 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 26, organizados según el tipo de prestación y la terminación del DNI del beneficiario. Para jubilados que no superan el haber mínimo, los depósitos se harán de manera escalonada entre el 8 y el 19 de septiembre. Para quienes superan el haber mínimo, los pagos se realizarán entre el 22 y el 26 de septiembre.

El cronograma de Anses permite que los beneficiarios planifiquen sus gastos y garantiza que todos reciban el aumento y, en su caso, el bono correspondiente de manera ordenada y segura.