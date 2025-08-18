Lunes 18 de agosto: quiénes cobran hoy según el calendario de pagos de Anses
El organismo previsional continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este lunes se cumplen nuevos turnos establecidos por terminación de DNI.
Este lunes 18 de agosto avanza el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) correspondiente a agosto, que incluye el aumento del 1,62% y el bono de hasta $70.000. La jornada de hoy alcanza a titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas establecidas de acuerdo a la terminación del DNI.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cobran las personas con DNI finalizados en 6. Para las Pensiones No Contributivas, hoy es el turno de documentos terminados en 4.
Te Podría Interesar
Por otra parte, también se efectúan acreditaciones para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 6, así como para beneficiarias de la Asignación por Embarazo con la misma terminación de documento.
Además, sigue vigente el pago de las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan sin importar la terminación del DNI, en fechas previamente estipuladas para todo el mes.