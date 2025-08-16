Septiembre llega con aumento: Anses actualiza tres beneficios clave

Anses aplica un aumento del 1,9% en septiembre en línea con la inflación informada por el Indec del mes de julio.

Anses actualiza el monto de las Asignaciones de Pago Único en septiembre. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Tras conocerse la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), quedó definido el incremento que recibirán las distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en septiembre.

El aumento se rige por la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, que dispone actualizaciones mensuales de los haberes jubilatorios y otras prestaciones, alineadas con la inflación y no con ajustes trimestrales como sucedía antes.

Entre las prestaciones que tendrán una suba del 1,9% se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU). Estas ayudas económicas, como matrimonio, nacimiento y adopción, se otorgan por única vez y están sujetas a requisitos específicos.

Anses publicó las fechas de pago de Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock Cuánto aumentarían las asignaciones de Anses en septiembre. Shutterstock Cuánto cobrarán en septiembre estas asignaciones En septiembre de 2025, la Asignación por Nacimiento pasará de $65.828 a $67.078,73. La Asignación por Matrimonio subirá de $98.568 a $100.440,79. Finalmente, la Asignación por Adopción aumentará de $393.596 a $401.074,32.

El monto se paga por única vez y se deben cumplir ciertos requisitos para recibirlo. Además, se tiene hasta dos años para hacer el trámite y poder recibir el pago. Por otro lado, es importante saber que el monton a cobrar será el que estaba vigente al momento del hecho y no al momento de hacer el trámite.