Más de $4.000 millones en juego: resultados del Quini 6 de este domingo

El sorteo del Quini 6 dejó millonarios premios en sus diferentes modalidades. Mientras tanto, el pozo principal volvió a quedar vacante.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.500 millones de pesos en premios. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 tuvo su edición 3296 este domingo 17 por la noche, en la que puso en juego un pozo superior a los 4.000 millones de pesos. Entre los afortunados se destacaron los ganadores del Siempre Sale, quienes se llevaron 50 millones de pesos cada uno.

Resultados del sorteo En la modalidad Tradicional del Quini 6, se sortearon 1.380 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 43, 07, 06, 30, 02 y 40. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio quedó vacante. En cambio, en la ronda de cinco aciertos, 12 jugadores se llevaron alrededor de 2 millones de pesos cada uno.

En la Segunda Vuelta del Quini 6, el pozo superó los 1.700 millones de pesos y los números sorteados fueron 28, 26, 35, 34, 33 y 25. Tampoco hubo ganadores de seis aciertos, pero en la ronda de cinco coincidencias, 52 personas obtuvieron alrededor de 5 millones de pesos cada una.

El pozo del Quini 6 continúa acumulándose y promete cifras millonarias para el próximo sorteo. Foto: Shutterstock En la modalidad Revancha, con un pozo de 606 millones de pesos, tampoco hubo ganadores con seis aciertos. Los números sorteados fueron 44, 22, 17, 12, 40 y 04, por lo que el acumulado seguirá creciendo para el próximo sorteo.

Finalmente, en el Siempre Sale, el pozo superó los 265 millones de pesos. Los números ganadores fueron 11, 17, 10, 05, 24 y 34. En esta ocasión, 52 personas acertaron los seis números y se llevaron alrededor de 50 millones de pesos cada una.