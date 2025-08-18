Anmat detectó un Ozempic falsificado para la diabetes y lo prohibió en todo el país

La Anmat publicó una nueva disposición en el Boletín Oficial donde alerta sobre un medicamento falsificado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote de “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”, tras una denuncia vinculada al medicamento original Ozempic.

El medicamento original no existe en comprimidos La medida fue publicada en el Boletín Oficial luego de que el organismo recibiera una alerta sobre la venta en redes sociales de un producto que declaraba contener “semaglutida” en comprimidos orales. Sin embargo, el director técnico de la firma denunciante aportó pruebas que confirman que Ozempic no existe en ninguna parte del mundo en forma de comprimidos o cápsulas, sino únicamente como solución inyectable, por lo que se trata de una falsificación.

Ante esta situación, la Anmat emitió una alerta nacional en la que compartió imágenes comparativas entre el medicamento original y el producto apócrifo. Además, solicitó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y a la población en general verificar las unidades en existencia y, en caso de detectar presentaciones sospechosas, contactar al organismo a través del correo [email protected] o de la línea Anmat Responde.

shutterstock_2467695525 La alerta emitida por Anmat ante el producto falsificado. Foto: Anmat El caso también fue denunciado ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que lo registró bajo el Legajo N° 5940/2025 y lo remitió al Juzgado Criminal y Correccional N° 18, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 48. De esta manera, se abrió una investigación judicial sobre la comercialización del producto falsificado.