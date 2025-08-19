Bancos en agosto: cuánto dinero hay que depositar en plazo fijo para ganar $300.000

Las últimas subas en las tasas de interés reactivaron el interés por el plazo fijo como alternativa de inversión a corto plazo.

Las tasas de interés de plazo fijo continúan en alza. En el último tiempo, el Banco Central de la República Argentina aplicó un ajuste que llevó a algunas entidades a modificar entre 10 y 17 puntos sus valores. Actualmente, es posible encontrar opciones que se acercan a un 50% de TNA.

En este escenario de inestabilidad económica, donde las medidas apuntan a frenar al dólar y contener la inflación, el plazo fijo vuelve a ser considerado por los pequeños ahorristas como una herramienta para resguardar capital y obtener un rendimiento mensual. La clave está en analizar cuánto se debe invertir para lograr una ganancia de al menos $300.000 en 30 días.

Cuánto invertir en plazo fijo para ganar $300.000 Entre los bancos con tasas más competitivas se encuentra el Banco Galicia, con un TNA del 47%. Para obtener una renta de $309.041 a 30 días, es necesario un depósito inicial de $8.000.000. Una situación similar se observa en entidades como Banco Voii, Reba o Banco de Tierra del Fuego, que con un 46% generan $302.466 en un mes.

En el caso del Banco Nación, Bancor, Mariva o Banco Corporativo, con una tasa de 44%, el monto requerido sube levemente. Allí se necesita invertir $8.400.000 para alcanzar un interés de $303.781. Más abajo aparecen bancos como Macro, BBVA y Dino, que con un 38% de TNA exigen una inversión cercana a los $9.700.000 para obtener $302.959.