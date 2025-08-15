Plazo fijo: cuál es la billetera virtual que mejor tasa de interés tiene en el mercado

Dos billeteras virtuales argentinas irrumpieron la monotonía del feriado al anunciar este viernes que siguen aumentando su tasa de interés para conformar un plazo fijo . Se trata de Ualá y Cuenta DNI , que buscan superar a los bancos y quieren darle más facilidades a sus usuarios y clientes.

En primer lugar, entender el contexto es clave: este jueves Banco Nación indicó de forma oficial que la tasa de interés para un plazo fijo a 30 días había subido exponencialmente al 44% y rompió todos los límites. En otra línea, también destacaron que habrá cuenta remunerada para aquellos que conformen las cuentas a sueldo dentro de esa entidad.

Es por eso que ahora las billeteras virtuales analizan las estategias a seguir para no perder en la competencia con el home banking del Nación y de otras instituciones privadas. Hay dos plataformas que ya picaron en punta.

En las últimas horas, el creador de Ualá , Pierpaolo Barbieri, confirmó a través de sus redes sociales que la plataforma ofrecerá una tasa de interés del 45%. Esta oferta supera la de los bancos privados que como máximo estaban en el orden del 44%. Mientras tanto, las tasas van variando según el plazo en el que se pueda ahorrar.

Mientras tanto, Cuenta DNI, la plataforma virtual del Banco Provincia en Buenos Aires subió al 44% este viernes. El hecho a destacar en esta oportunidad es que esta billetera ha incrementado sus operaciones por plazos fijos en un 1.500% en las últimas semanas.

En feriado, laburamos. Lo pidieron, lo hicimos otra vez. Tu plazo fijo a 30 días en @uala_arg ahora rinde 45% TNA. Porque hacemos lo mejor — o nada! pic.twitter.com/e08wx556bV

Esta billetera virtual hace pocos días había subido su tasa de interés para plazo fijo a 30 días de forma exponencial dejándola en el 39%. Sin embargo, ahora el anuncio fue rutilante para concretar otro incremento.

De esta forma, las billeteras virtuales buscan no quedarse detrás de los bancos que actualmente quedaron en el orden del 36% o 39%, a excepción del Banco Nación que es hasta este viernes el que más le compite a estas plataformas.

Quedará saber qué hacen otras billeteras virtuales más conocidas como Mercado Pago, que quedó en el orden del 30% al igual que Naranja X.

La tasa de interés de plazo fijo banco por banco