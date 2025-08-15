Paso cerrado: desde cuándo se podrá traer electrodomésticos desde Chile

El Paso a Chile no está habilitado y por eso no se pudo poner en práctica la nueva medida de ARCA para importar electrodomésticos de línea blanca.

Vehículos particulares, de carga y de pasajeros tuvieron que detener su viaje en Puente del Inca debido al cierre del Paso a Chile.

El Paso a Chile cerró este viernes por la mañana luego de un gran malentendido entre las delegaciones argentinas y chilenas en la alta montaña. Esta medida hizo que no se pudiera poner en ejecución una decisión de ARCA de poder importar electrodomésticos de línea blanca a través de la frontera terrestre, que estaba prohibido hasta el momento.

Si bien la medida ya estaba vigente desde inicios de agosto, este fin de semana era el momento ideal para concretar las compras en el vecino país porque en Argentina es fin de semana largo por la conmemoración de la muerte del general Don José de San Martín. Sin embargo, esto no sucederá y el boom de compras de heladeras, lavarropas y termotanques no será una realidad todavía.

Por qué cerró el Paso a Chile y cuándo abrirá de nuevo Por un pronóstico de mal tiempo en alta montaña, el Paso a Chile quedó inhabilitado al menos por este viernes. Si bien en un momento se esperaba que cerrara desde las 17 horas, la inhabilitación fue total desde las primeras horas de la mañana. Esa confusión generó malestar en cientos de mendocinos que querían viajar a concretar las compras.

Aún no está indicado cuándo podría volver a abrir nuevamente la frontera terrestre entre Chile y Argentina, aunque se espera una ventana de buen tiempo para el día sábado y domingo. De confirmarse ese pronóstico y si no cae nieve sobre la ruta, las autoridades podrían evaluar la reapertura para viajar durante lo que resta del fin de semana.

LINEA BLANCA HELADERAS LAVARROPAS COCINAS (2) Los electrodomésticos que se pueden traer por el Paso a Chile Marcos Garcia / MDZ La medida de ARCA para importar electrodomésticos de línea blanca ARCAderogó la prohibición vigente y habilita a mayores de 16 años a ingresar una unidad nueva por categoría por año calendario, siempre que sea para uso personal y sin fines comerciales. Entre los electrodomésticos contemplados se incluyen heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas eléctricas, aire acondicionado, termotanques y calderas.