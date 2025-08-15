Paso cerrado: desde cuándo se podrá traer electrodomésticos desde Chile
El Paso a Chile no está habilitado y por eso no se pudo poner en práctica la nueva medida de ARCA para importar electrodomésticos de línea blanca.
El Paso a Chile cerró este viernes por la mañana luego de un gran malentendido entre las delegaciones argentinas y chilenas en la alta montaña. Esta medida hizo que no se pudiera poner en ejecución una decisión de ARCA de poder importar electrodomésticos de línea blanca a través de la frontera terrestre, que estaba prohibido hasta el momento.
Si bien la medida ya estaba vigente desde inicios de agosto, este fin de semana era el momento ideal para concretar las compras en el vecino país porque en Argentina es fin de semana largo por la conmemoración de la muerte del general Don José de San Martín. Sin embargo, esto no sucederá y el boom de compras de heladeras, lavarropas y termotanques no será una realidad todavía.
Por qué cerró el Paso a Chile y cuándo abrirá de nuevo
Por un pronóstico de mal tiempo en alta montaña, el Paso a Chile quedó inhabilitado al menos por este viernes. Si bien en un momento se esperaba que cerrara desde las 17 horas, la inhabilitación fue total desde las primeras horas de la mañana. Esa confusión generó malestar en cientos de mendocinos que querían viajar a concretar las compras.
Aún no está indicado cuándo podría volver a abrir nuevamente la frontera terrestre entre Chile y Argentina, aunque se espera una ventana de buen tiempo para el día sábado y domingo. De confirmarse ese pronóstico y si no cae nieve sobre la ruta, las autoridades podrían evaluar la reapertura para viajar durante lo que resta del fin de semana.
La medida de ARCA para importar electrodomésticos de línea blanca
ARCAderogó la prohibición vigente y habilita a mayores de 16 años a ingresar una unidad nueva por categoría por año calendario, siempre que sea para uso personal y sin fines comerciales. Entre los electrodomésticos contemplados se incluyen heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas eléctricas, aire acondicionado, termotanques y calderas.
Esta medida podrá entrar en ejecución por miles de argentinos cuando el Paso a Chile reabra y puedan realizar las compras en los shoppings del vecino país cumpliendo las normativas vigentes.
¿Cómo funciona el trámite?
Para importar un electrodoméstico, el viajero debe:
-
Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” del sitio de ARCA.
Declarar el producto como para uso personal (Declaración Jurada).
Pagar los gravámenes generados para que la aduana autorice el ingreso.
Estos productos no se consideran dentro del régimen de franquicia —la terna de 300 USD terrestre / 500 USD aérea— y tributan bajo el régimen general de importación.