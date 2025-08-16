El reactor gigante de Impsa retoma su marcha con el desafío de cruzar el río Mendoza

El colosal reactor de 456 toneladas y 40 metros de largo, fabricado por Impsa, reinicia este sábado su complejo recorrido hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo tiene como objetivo principal para hoy sortear uno de los mayores desafíos del trayecto: cruzar el lecho del río Mendoza.

El traslado de esta megaestructura, clave para el Proyecto de Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) de YPF, alteró el viernes la normal circulación en parte del Gran Mendoza. Sus dimensiones (8 metros de alto y 7,50 metros de ancho) y su peso sin precedentes en Argentina han obligado a un minucioso plan de logística y seguridad que se extenderá por varios días.

Una logística sin precedentes A diferencia de un traslado convencional, este sábado el reactor no cruzará por el puente de la Ruta 40 sobre el río Mendoza. En su lugar, el convoy se desvió hacia la colectora Oeste del Acceso Sur y luego por un camino de tierra, que fue preparado y consolidado durante semanas para soportar el peso. Este camino de 700 metros le permitirá evadir el puente y atravesar directamente el lecho del río.

Operativo traslado reactor IMPSA YPF Operativo traslado reactor IMPSA YPF Gentileza Eduardo Bin El operativo de hoy se extenderá hasta las 16 horas. El reactor saldrá de su parada en la calle Boedo y Acceso Sur y continuará su marcha por las colectoras del Acceso Sur, pasando por calles como Azcuénaga y Olavarría, hasta llegar a la intersección de las rutas 40 y 7, en la zona de YPF Red Mercosur.

La Policía de Mendoza, junto a agentes de los municipios de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, coordina los cortes de tránsito, que se prevé que duren entre 20 minutos y una hora por cada tramo.