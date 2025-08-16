El reactor gigante de Impsa retoma su marcha con el desafío de cruzar el río Mendoza
Atención, mendocinos. El operativo para trasladar el reactor de Impsa afectará el tránsito este sábado.
El colosal reactor de 456 toneladas y 40 metros de largo, fabricado por Impsa, reinicia este sábado su complejo recorrido hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo tiene como objetivo principal para hoy sortear uno de los mayores desafíos del trayecto: cruzar el lecho del río Mendoza.
El traslado de esta megaestructura, clave para el Proyecto de Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) de YPF, alteró el viernes la normal circulación en parte del Gran Mendoza. Sus dimensiones (8 metros de alto y 7,50 metros de ancho) y su peso sin precedentes en Argentina han obligado a un minucioso plan de logística y seguridad que se extenderá por varios días.
Una logística sin precedentes
A diferencia de un traslado convencional, este sábado el reactor no cruzará por el puente de la Ruta 40 sobre el río Mendoza. En su lugar, el convoy se desvió hacia la colectora Oeste del Acceso Sur y luego por un camino de tierra, que fue preparado y consolidado durante semanas para soportar el peso. Este camino de 700 metros le permitirá evadir el puente y atravesar directamente el lecho del río.
El operativo de hoy se extenderá hasta las 16 horas. El reactor saldrá de su parada en la calle Boedo y Acceso Sur y continuará su marcha por las colectoras del Acceso Sur, pasando por calles como Azcuénaga y Olavarría, hasta llegar a la intersección de las rutas 40 y 7, en la zona de YPF Red Mercosur.
La Policía de Mendoza, junto a agentes de los municipios de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, coordina los cortes de tránsito, que se prevé que duren entre 20 minutos y una hora por cada tramo.
Una vez que cruce el río y llegue a la segunda parada, el traslado quedará a la espera de una autorización de Vialidad Nacional para circular por la Ruta 7, lo que podría extender el cronograma original hasta el próximo fin de semana.
¿Para qué sirve el reactor?
Este reactor de hidrodesulfuración permitirá a la refinería de YPF producir diésel de ultra bajo contenido de azufre (10 ppm), un combustible de alta demanda que reduce significativamente el impacto ambiental. La ampliación de la refinería aumentará su capacidad de producción en más del 30%, fortaleciendo así el abastecimiento de combustible en 14 provincias del país.