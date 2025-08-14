Cómo será el operativo de la Policía Vial para trasladar el reactor gigante de IMPSA a YPF
Las fuerzas de seguridad mendocinas ejecutarán desde este viernes a la madrugada un despliegue especial para el transporte de una estructura industrial sin precedentes.
Las fuerzas de seguridad mendocinas ejecutarán desde este viernes un despliegue especial para el transporte de una estructura industrial sin precedentes. Se trata del reactor de hidrodesulfuración más voluminoso jamás construido en territorio argentino. La pieza, fabricada por la empresa IMPSA, alcanza las 456 toneladas de peso y deberá ser movilizada hacia las instalaciones de YPF en Luján de Cuyo.
El comisario Claudio Machuca, responsable de la Policía Vial, detalló las características del procedimiento logístico. La operación arrancará a las 5 de la madrugada del viernes desde la planta de IMPSA en Rodríguez Peña. El equipamiento posee dimensiones extraordinarias: 40 metros de extensión, 8 metros de altura y 7,50 metros de anchura. Doce efectivos motorizados y una unidad de apoyo acompañarán la caravana durante todo el recorrido.
Te Podría Interesar
La logística contempla tres jornadas consecutivas de trabajo coordinado entre policía y autoridades municipales. El primer día finalizará cerca de las 14 horas, mientras que el operativo se completará el domingo. Los puntos de control establecidos incluyen calle Boedo, la intersección de rutas 7 y 40, y finalmente el arribo a la destilería. La velocidad será mínima y constante para evitar hundimientos del pavimento debido al peso extremo.
Mirá cómo será el recorrido:
Las restricciones de tránsito afectarán múltiples arterias durante el desarrollo de la maniobra. Rodríguez Peña registrará un corte total desde las 5 de la mañana con desvíos por 9 de Julio. La Ruta 40 también quedará inhabilitada para la circulación normal. El servicio de Metrotranvía sufrirá interrupciones temporales por el cruce de la estructura de 8 metros de altura. Las autoridades trabajarán para minimizar las molestias y reestablecer la conectividad en el menor tiempo posible.