Cómo será el operativo de la Policía Vial para trasladar el reactor gigante de IMPSA a YPF

Las fuerzas de seguridad mendocinas ejecutarán desde este viernes un despliegue especial para el transporte de una estructura industrial sin precedentes. Se trata del reactor de hidrodesulfuración más voluminoso jamás construido en territorio argentino. La pieza, fabricada por la empresa IMPSA, alcanza las 456 toneladas de peso y deberá ser movilizada hacia las instalaciones de YPF en Luján de Cuyo.

El comisario Claudio Machuca, responsable de la Policía Vial, detalló las características del procedimiento logístico. La operación arrancará a las 5 de la madrugada del viernes desde la planta de IMPSA en Rodríguez Peña. El equipamiento posee dimensiones extraordinarias: 40 metros de extensión, 8 metros de altura y 7,50 metros de anchura. Doce efectivos motorizados y una unidad de apoyo acompañarán la caravana durante todo el recorrido.

La logística contempla tres jornadas consecutivas de trabajo coordinado entre policía y autoridades municipales. El primer día finalizará cerca de las 14 horas, mientras que el operativo se completará el domingo. Los puntos de control establecidos incluyen calle Boedo, la intersección de rutas 7 y 40, y finalmente el arribo a la destilería. La velocidad será mínima y constante para evitar hundimientos del pavimento debido al peso extremo.