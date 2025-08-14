WhatsApp: la nueva función para los que son administradores de grupos

La aplicación más utilizada por todos los usuarios de las redes sociales sin dudas que es WhatsApp . Mientras crece el número de usuarios en todo el mundo, la app busca renovarse para que la comunicación sea más fluida tanto en chats privados como en chats grupales.

Las novedades que se dieron a conocer en las últimas horas están vinculadas con la experiencia del usuario y el control para quienes gestionan los grupos dentro de la aplicación. WhatsApp sabe que tenemos muchos de estos chats, entre amigos, compañeros del trabajo y de nuestra familia, solo por tomar como ejemplo.

Es por eso que la última actualización ofrece una función dirigida especialmente a los administradores de los chats grupales para controlar quién puede compartir cada contenido de acceso al grupo.

Esta nueva función permitirá a los administradores decidir si el enlace de invitación o el código QR del grupo estarán disponibles únicamente para ellos o si todos los integrantes del grupo podrán verlo y compartirlo libremente.

De esta manera, se busca un equilibrio entre la facilidad de acceso y la privacidad del grupo, ya que el administrador puede controlar el flujo de nuevas incorporaciones y limitar la difusión del enlace si lo considera necesario.

Esto resulta especialmente útil en grupos donde se comparte información sensible o en comunidades cerradas que requieren un control más estricto sobre quién puede unirse.

diseno-titulo-3jpg No te pierdas la nueva herramienta de WhatsApp. Shutterstock

Actualmente, esta funcionalidad se encuentra en pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp para Android, lo que indica que podría incorporarse a la versión pública de la aplicación en las próximas actualizaciones.

La plataforma ha trabajado en otras mejoras en los últimos meses, orientadas tanto a la seguridad como a la comodidad de los usuarios, y esta nueva función se suma a esa línea de desarrollo enfocada en ofrecer herramientas más flexibles y seguras para la administración de grupos.

Con esta actualización WhatsApp busca dar a los administradores un mayor poder de decisión sobre la gestión de sus grupos, al mismo tiempo que protege la privacidad de los miembros y facilita un control más eficiente sobre la distribución de los enlaces de invitación.