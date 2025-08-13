Estafas por WhatsApp: la nueva función que llegó para proteger a los usuarios
WhatsApp busca que los miles de millones de usuarios que usan la app no caigan en engaños o estafas virtuales en las que puedan perder su dinero.
La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha implementado una nueva herramienta destinada a reforzar la seguridad de sus usuarios y prevenir fraudes digitales o estafas. Se trata de un nuevo paso hacia adelante de parte de la app para mejorar la experiencia de los miles de millones de usuarios que la usan a diario.
La función, denominada "Alertas de chats individuales", notifica al usuario cuando inicia una conversación con un número que no está guardado en sus contactos. Esta alerta proporciona información adicional sobre el perfil del remitente, permitiendo al usuario decidir con mayor conocimiento si desea continuar o no el diálogo.
La nueva medida de WhatsApp contra las estafas
Esta actualización busca aumentar la confianza en la plataforma, especialmente en un contexto donde las estafas virtuales se han vuelto cada vez más comunes y sofisticadas.
Los ciberdelincuentes utilizan diversas técnicas, como la suplantación de identidad y mensajes falsos que simulan ser de soporte técnico o entidades oficiales, para acceder a información personal, robar perfiles o incluso vaciar cuentas bancarias.
Además de las "Alertas de chats individuales", WhatsApp ha introducido la "Vista de seguridad para grupos". Esta función permite a los administradores de grupos verificar la autenticidad de los miembros, mostrando información adicional sobre los participantes y facilitando la identificación de posibles perfiles falsos.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos continuos de Meta, la empresa matriz de WhatsApp, para mejorar la seguridad y privacidad de sus usuarios, respondiendo a la creciente preocupación por las amenazas digitales en la actualidad.