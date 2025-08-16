Este sábado reabrió el paso a Chile tras el cierre preventivo del viernes

La apertura del Sistema Integrado Cristo Redentor se concretó a partir de las 9 de Argentina, resultado de un acuerdo entre las coordinaciones del paso a Chile.

El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a estar operativo la mañana de este sábado desde las 9 de Argentina y las 8 de Chile, luego de un viernes agitado por el repentino cierre de la frontera.

La decisión de abrir el paso fronterizo resultó de un acuerdo entre las coordinaciones y las vialidades de Chile y Argentina, anuncio que hicieron la tarde del viernes luego de una jornada en la que se cerró de manera preventiva, pero que sólo registró nevadas débiles.

Este sábado la situación meteorológica muestra condiciones favorables para el tránsito sin nevadas del lado chileno. De esta manera estaría operativo hasta las 21 de Argentina, 20 de Chile, con cierre de barreras a las 19 en Uspallata y las 18 en Guardia Vieja.

Las autoridades informaron que comunicarán las actualizaciones del estado de la ruta a través de sus canales oficiales.