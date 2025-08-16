A pesar de la habilitación del paso internacional, cortaron el tránsito a Chile por un particular motivo

El tránsito fue inhabilitado de manera momentánea desde las 16 de este sábado. En la mañana lo habían habilitado luego del cierre del viernes.

La circulación por el corredor internacional de la Ruta 7 ha sido interrumpida de manera momentánea, a pesar de la habilitación del tránsito por el Paso Internacional Cristo Redentor este sábado. Esto debido a un derramamiento de aceite por parte de un transporte de carga, que le agrega riesgo de accidentes al sector.

El hecho se produjo en el corredor internacional a la altura de la curva de la Soberanía. Allí, un vehículo de carga sufrió el derrame del aceite y la calzada quedó manchada con el producto, lo que implicaría una posible pérdida de la adherencia de los vehículos que circulen por la zona.

La decisión de suspender el tránsito en ambos sentidos fue tomada y confirmada por personal de la Gendarmería Nacional. En el lugar trabaja personal de la Dirección Nacional de Vialidad para limpiar y despejar la calzada, para normalizar la circulación sobre la misma.

Rehabilitación del paso El Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a estar operativo durante la mañana de este sábado desde las 9 de Argentina y las 8 de Chile, luego de un viernes agitado por el repentino cierre de la frontera.

La decisión resultó de un acuerdo entre las coordinaciones y las vialidades de Chile y Argentina, anuncio que hicieron la tarde del viernes luego de una jornada en la que se cerró de manera preventiva, pero que sólo registró nevadas débiles.