"Fracasados": Milei arremetió contra quienes defenestraron la nueva película de Francella

El presidente Javier Milei arremetió en redes contra quienes criticaron la película de Francella, "Homo Argentum" calificándolos de “fracasados”.

“Les duele el éxito sin plata del Estado”, aseguró en un posteo de X, el presidente Javier Milei defendiendo la nueva película de Francella "Homo Argentum".

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta en X para expresar su postura frente a la nueva película protagonizada por Guillermo Francella. Bajo el título “ Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, arremetió con dureza contra los críticos del film, aludiendo a lo que consideró una agenda oscura e hipócrita del sector que denominó “progres caviar (woke)”.

“Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, señaló el mandatario.

Milei y su firme defensa al film En su publicación, Milei apuntó contra los "parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía).”.

La controversia surgió luego de que el actor Pablo Echarri cuestionara a Francella por sus comentarios sobre la industria cinematográfica nacional, lo que impulsó el debate en redes y generó la intervención directa del presidente.

Milei concluyó su mensaje instando a los críticos a “no enojarse con la realidad y los datos” y a “buscar superarse con altura”, en una defensa enfática de la película y de su financiamiento independiente.