Críticas letales: destrozan a Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat está siendo duramente castigado en las redes sociales.

Guillermo Francella volvió a juntarse con Mariano Cohn y Gastón Duprat con quienes ya llevó a cabo la serie "El Encargado". Esta vez volvieron a unirse para realizar "Homo Argentum", una película que se estrenó este 14 de agosto solo en cines.

El film, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.

El estreno de "Homo Argentum" viene de la mano de las fuertes declaraciones que realizó sobre el cine en una reciente entrevista. Laura Ubfal, periodista de espectáculos, reveló que la crítica "de cierto lado se ensañó con él por lo que dijo sobre el cine".

Lo cierto es que la producción audiovisual recibió duras críticas en las redes sociales y muchos usuarios mostraron su descontento: "Mi reseña de Homo Argentum: a Cohn y Duprat hay que sacarles la ciudadanía y condenarlos al exilio así tienen un motivo real y honesto para odiar al país".

La opinión de los usuarios en las redes sociales Captura de pantalla 2025-08-14 185320 Lapidaría opinión. Foto: captura de pantalla X/ @mrnandz_. Los directores hablaron sobre la película antes del estreno y comentaron que "es una película diseñada para las salas de cine, ya que se trata de una producción de gran presupuesto y de gran calidad técnica y artística. Por eso elegimos ir a los cines, queremos que la gente la pueda apreciar en toda su dimensión en las salas".