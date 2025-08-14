La panelista de Telefe opinó duramente contra la pregunta que su compañera le realizó a la actriz tras la condena de Claudio Contardi.

En las últimas horas, se generó una fuerte polémica luego del intenso cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi en Telefe. La actriz se encontraba en comunicación telefónica cuando la panelista del programa de Georgina le hizo una pregunta que no le gustó para nada.

Todo comenzó cuando la periodista le consultó si ella estaría de acuerdo con que le dieran prisión domiciliaria para que Contardi pudiera estar con su bebé. Julieta, en ese instante, se quedó sorprendida y le lanzó una durísima respuesta: " Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga yo en la piel de esa bebita o esa familia. Me sorprende de verdad que tu único interes sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado".

Nancy Pazos, compañera de Franchín charló con Karina Mazzocco en "A la tarde" y cuestionó duramente a la panelista: "De más está decir que no era el momento, tampoco es la pregunta porque lo que hay que entender es que no es una cuestión solamente de momento, vos no le podés exigir a una víctima que sea empática con otra persona cuando vos misma no sos empática con esa víctima".

Nancy Pazos fulminó a Analía Franchín tras la pelea con Julieta Prandi Nancy Pazos destrozó a Analía Franchín tras el cruce con Julieta Prandi "A Analía le faltó empatizar con la víctima, Analía empatizó con la mamá parturienta, con esa beba y dejó de lado a la víctima", sostuvo Nancy Pazos. Luego, subrayó que "la pregunta fue un horror, no fue con respeto. Es una pregunta hiriente para la víctima, creo que atrás de esa pregunta hay algo que tiene que ver con cuán culpable, siente Analía que es este señor".