Julieta Prandi consiguió finalmente la justicia que buscaba desde hace años luego de que los jueces confirmaron la condena con detención inmediata a Claudio Contardi por abuso sexual agravado. La actriz pasó momentos muy duros durante todo el juicio y finalmente encontró la tranquilidad que necesitaba.

Sin embargo, el nombre de la conductora volvió a estar en los diferentes portales por un fuerte cruce que tuvo con Analía Franchín, panelista de "A la Barbarossa" (Telefe). Todo comenzó cuando la periodista le consultó si ella estaría de acuerdo con que le dieran prisión domiciliaria para que Contardi pudiera estar con su bebé.

"Me cuesta responderte Analía porque siempre que te escucho tu empatía para conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga yo en la piel de esa bebita o esa familia. Me sorprende de verdad que tu único interes sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado", expresó Julieta Prandi.

Video: Analía Franchín habló sobre la discusión con Julieta Prandi Analía Franchín rompió el silencio tras el fuerte cruce con Julieta Prandi en Telefe Lo cierto es que Franchín decidió salir a aclarar las cosas y dialogó con el equipo de "Intrusos" (América): "Creo que estuvo de más la pregunta en el sentido de la vorágine que tiene un programa en vivo y con el cachetazo de saber que había un abogado nuevo". Luego, subrayó que "no estoy justificando igual, no creo que haya estado desubicada la pregunta en el sentido de que pienso que ella es mamá y protege mucho a sus hijos de un ser nefasto".