Violadores y asesinos: el perfil de los famosos que estarán presos con Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana sentenció a Claudio Contardi, exmarido de Prandi, a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

El condenado pasará toda la jornada en la DDI de Zárate-Campana, ubicada en la intersección entre Avenida 25 de Mayo y la calle Colón. Luego, el ex de Prandi será trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana, ubicada en la Ruta N°6.

Claudio Contardi detenido En los próximos días, Contardi será trasladado a la Unidad Penitenciaria N°41, a unos pocos metros de la mencionada alcaldía. Se trata de un penal de máxima seguridad que cuenta con un pabellón para violadores.

Qué otros famosos están en el penal donde estará Claudio Contardi Allí, en el Pabellón 6, conviven famosos como el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Asimismo, Fernando Farré, quien asesinó a Claudia Schaefer, se encuentra detenido en dicho penal.