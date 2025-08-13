El abogado de Julieta Prandi charló con el programa de América luego de que dieron a conocer la pena de 19 años de prisión.

Luego de años de espera, Julieta Prandi encontró justicia luego de que los jueces expresaron que Claudio Contardi tendrá que pasar 19 años en la cárcel por haber sido encontrado culpable de abuso sexual. Fernando Burlando, parte del equipo de abogados que representó a la actriz, rompió el silencio tras la resolución y fue contundente con sus declaraciones.

"Yo estoy convencido que es un caso que va a despertar la valentía de mucha gente, que debe entender que cuando se vive en situaciones de violencia o abusos, huir o retirarse de ese lugar es lo mejor", comentó Fernando respecto a la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si este caso sienta un precedente.

El letrado comentó que "Julieta pasó por todos los estados, primero el descreimiento, segundo quería que se lo cuenten y se lo recuenten. Tuvo una crisis emocional, tuvo que venir el médico y la auxiliamos junto con su psicóloga".

Video: Fernando Burlando habló sobre la condena a Julieta Prandi Fernando Burlando rompió el silencio en Intrusos tras la condena a Claudio Contardi "También se enteró en ese mismo momento que Contardi se había ido detenido y ahora está un poco más tranquila tratando de organizar un poco más su vida", reveló Fernando Burlando sobre la nueva etapa que encarará Prandi luego de la sentencia oficial a su exmarido y padre de sus hijos.