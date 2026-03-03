Los padres de Loan apuntaron fuertemente contra Fernando Burlando: "Nos arrepentimos de haberlo contratado"

La semana pasada, se llevó a cabo una audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña , el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Los jueces resolvieron tomarse más tiempo para definir qué día empezará el juicio.

Ahora, a más de un año de la desaparición del niño, María Noguera y José Peña, papás de Loan, apuntaron fuertemente contra el abogado Fernando Burlando . Cabe destacar que el letrado representó a la mamá del menor desde fines de junio del 2024 hasta el mes de agosto de ese mismo año.

“Nos arrepentimos de haberlo contratado”, expresó María, en diálogo con Corrientes en el Aire. Y agregó: “Decí que nos dimos cuenta pronto”. Además, la mamá de Loan señaló que Burlando “no presentaba nada”.

“Perdió el tiempo. Hizo mucho show en la tele”, sentenció José. Sin embargo, los papás del chico indicaron que todo cambió con el abogado Alejandro Vecchi. “Él no trabaja con mucha tele, por eso la gente dice que no buscamos más a Loan. Pero si se mueve”, aseguraron.

Por último, María mencionó que la desaparición de su hijo fue un antes y un después para ella y su familia. “Mi día cambió, ya no es más como antes, porque me está faltando uno”, manifestó. Y continuó: “Por ahí estamos bien, pero cuando nos caemos, nos caemos todos”. A pesar del desgaste, ambos insistieron en que mantienen la fe. “Esperanza hay siempre”, concluyó José.

Quiénes son los imputados

Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan. El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

loan peña un año desaparecido infografía.jpeg MDZ

Por otro lado, Alan Cañete; Verónica Machuca Yuni; Pablo Gabriel Núñez; Valeria López; Nicolás Gabriel “El Americano” Soria; Delfina Taborda; Leonardo Rubio; Elizabeth Cutaia; Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo, están acusados de diversos delitos.

La fiscalía consideró que realizaron maniobras para entorpecer la investigación, por lo que les imputo los delitos de “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.