Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que la mujer fue abordada por el delincuente.

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de Vicente López, donde un delincuente le pegó una patada voladora a una mujer que caminaba por la calle para robarle. La terrible secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

Video: así fue el violento robo Inseguridad en Vicente López le pegaron una patada voladora en la espalda, la tiraron al piso y le robaron El robo ocurrió el lunes cerca de las 5.30 de la mañana en Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña. Allí, una mujer de 40 años fue sorprendida por un hombre que la atacó por la espalda.

En las imágenes se observa cómo el sospechoso llegó corriendo por el medio de la calle y la tiró al piso de un golpe. El delincuente se llevó dinero en efectivo y el celular de la víctima. “¡Llamen a la Policía!”, gritaba la mujer y suplicaba: “¡Ayuda, por favor!”.

El delincuente se dio a la fuga, pero horas después fue detenido por la Departamental de Vicente López, en el marco de una investigación a cargo del fiscal Gastón Larramendi. Según trascendió, se trata de José David Torrez (31), quien tiene antecedentes por robo automotor.