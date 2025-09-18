"Lo asfixiaron": el desgarrador relato del hermano del hombre que murió durante un operativo policial

El pasado 3 de septiembre, Octavio Buccafusco murió durante un operativo policial en Vicente López. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad.

Un trágico y confuso hecho tuvo lugar en el partido bonaerense de Vicente López, donde un hombre murió durante un operativo policial tras alertar al 911 sobre un robo en su casa. Los familiares de la víctima piden que se investigue como un homicidio.

Video: así fue el operativo policial en el que el joven murió Un Hombre Murió Durante Un Operativo Policial En Vicente López

El terrible episodio ocurrió el pasado 3 de septiembre, entre las 5.30 y las 7 de la mañana y fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. La víctima fatal fue identificada como Octavio Buccafusco (34), hermano del bailarín Augusto Buccafusco, quien saltó a la fama en 2007 tras participar en el reality “High School Musical, la selección”.

El desgarrador relato del hermano de la víctima “Él llamó a la policía por un intento de robo. Llegó la municipal y él desconfía. Dice ‘ustedes son municipales, yo llamé al 911′ y se va porque a buscar un policía. Ahí lo persiguen y lo abordan en esa esquina”, indicó Augusto, en diálogo con TN.

En las imágenes se observa que sobre Avenida Maipú y Güemes, los efectivos se abalanzan contra Octavio y lo tiran al piso. “Mi hermano no murió acá, acá pasó algo, esto fue un exceso de las fuerzas, mi hermano no presentaba ningún tipo de peligro ni para él ni para terceros, no estaba de manera hostil, él estaba muy tranquilo”, expresó con dolor Augusto. Y sentenció: “Lo asfixiaron”.