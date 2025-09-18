Se quiso suicidar, desarmó a un policía y lo mató de un tiro

Un episodio de terror se vivió en el partido bonaerense de San Fernando, donde un hombre asesinó a un sargento de la Policía bonaerense. Además, producto del enfrentamiento, un efectivo recibió siete disparos y se encuentra internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía, cerca de las 12.40, en la intersección de Balcarce y Ruta 202. Todo comenzó cuando los efectivos identificaron a un hombre que, aparentemente, minutos antes habría intentado tirarse abajo de un auto.

Sin embargo, cuando los agentes se acercaron, el hombre forcejeó con ellos y alcanzó a sacarle el arma a uno de los policías. El sospechoso abrió fuego contra los efectivos y se dio a la fuga.

Como consecuencia, el sargento Germán Farías falleció poco después de ser trasladado al hospital. Por otro lado, el otro policía recibió siete disparos. En estos momentos, se encuentra internado en terapia intensiva.