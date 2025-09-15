Córdoba: un joven aspirante a policía fue apuñalado por su padrastro y se encuentra en grave estado
El ataque ocurrió durante una discusión en una vivienda de Córdoba. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones graves
Un joven de 24 años, aspirante a Policía, fue apuñalado por su padrastro en la localidad cordobesa de Villa Sarmiento, luego de haber protagonizado una fuerte discusión. El chico se encuentra internado en grave estado, en tanto que el atacante fue detenido por los efectivos policiales de la provincia.
Según el parte oficial, la víctima, que cursa el segundo año de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba, recibió una herida de arma blanca en la zona abdominal, el domingo en la localidad cordobesa de Villa Sarmiento, departamento San Alberto.
Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud local y, posteriormente a un hospital de Villa Dolores, donde permanece internado bajo observación médica y con pronóstico reservado.
Qué se sabe del agresor que quedó detenido en Córdoba
El agresor es un hombre de 61 años, quien fue detenido por la Policía poco después del ataque. La causa quedó en manos de la fiscalía de 1° turno de Villa Dolores, que inició las actuaciones para determinar las circunstancias que rodearon el incidente.