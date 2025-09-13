Una aeronave se estrelló en Córdoba y dos personas murieron

El accidente se produjo en el marco de la celebración del Festival Aéreo que se desarrolla en el aeroclub de esa localidad de Córdoba.

Un hecho conmocionante enlutó este sábado a la localidad de Bell Ville, en Córdoba, donde un avión cayó al suelo en le marco de la celebración del Festival Aéreo que se realiza habitualmente en la ciudad. Dos personas murieron tras el episodio.

Las víctimas fatales son oriundas de la provincia de Santa Fe. Se encontraban pilotando la aeronave que cayó durante su vuelo. Se desconocen aún tano la identidad de los fallecidos como el motivo por el cual se produjo el incidente.

Una aeronave se estrelló en Bell Ville. Gentileza El Doce TV

Todo ocurrió en el Aero Club de esa localidad, mediante el desarrollo del festival y ante la mirada de los presentes. De hecho, hay imágenes que registran los momentos posteriores al accidente, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Allí se advierte la nube de humo que se habría producido durante el vuelo, por lo que el avión pudo haber sufrido un desperfecto que causó una combustión e incendio.