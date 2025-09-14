Quiénes eran las víctimas del accidente en avioneta en el festival de Córdoba

Este fin de semana se vivió una tragedia en el Festival Aéreo de Bell Ville después de que se estrellara una avioneta y fallecieran sus dos tripulantes.

Las víctimas del accidente en Córdoba eran oriundas de La Pampa y Santa Fe.

Una fuerte tragedia conmocionó a la localidad de Bell Ville, en Córdoba, este sábado, cuando dos personas fallecieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban contra el suelo durante un Festival Aéreo que se realizaba en esta ciudad del sur de la provincia.

Aún se desconoce la causa del accidente aéreo y, mientras avanza la investigación, las autoridades ya difundieron las identidades de las víctimas, quienes serían oriundas de la provincia de Santa Fe y La Pampa.

Tragedia aérea en Córdoba víctimas Una de las víctimas del accidente aéreo.

Quiénes son las víctimas del accidente aéreo Horas más tarde, se confirmó que las dos personas a bordo de la aeronave eran el piloto Mariano Latuf Zeballos y su acompañante, Ricardo Ferrer, según informó Radio Jota FM.

Zeballos, piloto de la avioneta, era oriundo de la localidad santafesina de Villa Cañás y además se desempeñaba como DJ. Por su parte, Ricardo Ferrer era oriundo de Alpachiri, en la provincia de La Pampa, aunque residía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.