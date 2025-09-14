increíble: en un mismo control y en una sola noche hubo cinco alcoholemias positivas

La policía vial realizó un operativo de rutina y se encontró con un escenario preocupante: cinco personas con un alto nivel de alcohol en sangre.

Cinco personas fueron detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol durante un operativo de la Policía Vial en Luján de Cuyo. El control se llevó a cabo en la intersección de las calles Juan José Paso y Ugarte, cerca de la medianoche.

Los infractores, cuatro hombres y una mujer, fueron identificados como M.C. (36), D.F. (30), G.V. (46), G.M. (43) y M.M. (25). Todos superaban el límite legal de alcohol en sangre. La cantidad de conductores que dan positivo en un solo control vial genera preocupación en las autoridades.

Los dosajes arrojaron los siguientes resultados: el conductor de un VW Senda registró 1.10 g/L; el de un Renault 1.04 g/L; el de un Citroën 1.31 g/L; el de un Hyundai 1.01 g/L; y la mujer que manejaba un Renault Sandero registró 1.11 g/L.