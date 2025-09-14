Un auto de alta gama perdió el control y chocó contra el hotel Hilton de Puerto Madero: hay 2 heridos

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, donde un vehículo terminó sobre impactando contra el lugar. Dos personas resultaron heridas.

Durante la mañana del domingo se registró un insólito accidente, cuando un vehículo que circulaba por la zona de Puerto Madero se salió de la calzada y terminó sobre la vereda, impactando contra el frente del hotel Hilton. Como consecuencia del choque, dos hombres debieron ser atendidos por personal del SAME.

El hecho ocurrió en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso, donde se encuentra la entrada de autos. Aparentemente, el vehículo, marca Audi TT blanco, circulaba a gran velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó chocando contra una de las columnas del hotel.

El despliegue a partir del accidente A raíz del choque, se desplegó una ambulancia del SAME para asistir a los heridos: dos hombres, de 20 y 28 años, quienes fueron atendidos en el lugar. Si bien sufrieron golpes, no presentaban heridas graves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Además, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en el lugar para investigar la causa que provocó que el automóvil terminara impactando contra el frente del hotel.