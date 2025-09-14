Conmoción: murió un preparador físico de fútbol en un trágico accidente y hay dos heridos
El hecho ocurrió en la ruta 215. La víctima era Joaquín Daguerre, preparador físico de un club de la Primera C.
El fútbol argentino está de luto tras la trágica muerte de un joven preparador físico del club Estrella del Sur, de la Primera División "C". Joaquín Daguerre, de 27 años, falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 215. Otros dos acompañantes resultaron heridos.
¿Qué ocurrió en la Ruta 215?
El accidente tuvo lugar el sábado, cuando la camioneta EcoSport en la que viajaban los tres hombres se despistó y terminó al costado del camino. El hecho ocurrió mientras realizaban el trayecto de La Plata a Coronel Brandsen. En el lugar intervinieron el SAME, bomberos y la policía.
¿Quiénes son las víctimas del accidente?
El joven fallecido fue identificado como Joaquín Daguerre, quien se desempeñaba como preparador físico del Club Estrella del Sur, con sede en Alejandro Korn, de acuerdo a lo informado por Agencia Noticias Argentinas. Los otros dos hombres que lo acompañaban resultaron heridos: uno está fuera de peligro, mientras que el otro fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas.
¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?
La Justicia investiga el caso como "homicidio culposo y lesiones culposas". Aún no se ha determinado si hubo otro vehículo involucrado o si el despiste se debió a una maniobra del conductor de la EcoSport.
La dolorosa despedida del club a Joaquín Daguerre
El Club Estrella del Sur despidió a Joaquín con un emotivo mensaje en sus redes sociales. La institución destacó su "pasión, compromiso y calidad humana", y recordó que fue parte del "histórico ascenso de la Primera a la C". También lo mencionó como el director de las categorías 2015 y 2016, que salieron campeonas.