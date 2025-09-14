Conmoción: murió un preparador físico de fútbol en un trágico accidente y hay dos heridos

El hecho ocurrió en la ruta 215. La víctima era Joaquín Daguerre, preparador físico de un club de la Primera C.

El fútbol argentino está de luto tras la trágica muerte de un joven preparador físico del club Estrella del Sur, de la Primera División "C". Joaquín Daguerre, de 27 años, falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 215. Otros dos acompañantes resultaron heridos.

¿Qué ocurrió en la Ruta 215? El accidente tuvo lugar el sábado, cuando la camioneta EcoSport en la que viajaban los tres hombres se despistó y terminó al costado del camino. El hecho ocurrió mientras realizaban el trayecto de La Plata a Coronel Brandsen. En el lugar intervinieron el SAME, bomberos y la policía.

¿Quiénes son las víctimas del accidente? El joven fallecido fue identificado como Joaquín Daguerre, quien se desempeñaba como preparador físico del Club Estrella del Sur, con sede en Alejandro Korn, de acuerdo a lo informado por Agencia Noticias Argentinas. Los otros dos hombres que lo acompañaban resultaron heridos: uno está fuera de peligro, mientras que el otro fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas.

Un trágico accidente sacudió a la ciudad de Brandsen en la mañana de este sábado. Un joven de 27 años murió luego de que la Ford EcoSport en la que viajaba junto a dos amigos despistara y volcara en la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos pic.twitter.com/lxGLzZug8x — MDZ Online (@mdzol) September 14, 2025

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente? La Justicia investiga el caso como "homicidio culposo y lesiones culposas". Aún no se ha determinado si hubo otro vehículo involucrado o si el despiste se debió a una maniobra del conductor de la EcoSport.