Muerte en Lavalle: un joven motociclista falleció tras chocar con un camión

El conductor de la moto impactó contra la parte trasera de un camión que se encontraba detenido en una calle de Lavalle.

Un joven de 19 años murió anoche en Lavalle después de que su moto chocara con un camión. La víctima fatal fue identificada como Franco Jeremías Ontiveros.

El incidente ocurrió a las 20.25 en la calle Núñez, a dos kilómetros al norte de la Ruta 34. Un camión Mercedes Benz, conducido por M. A. de 35 años, detuvo su marcha en el costado oeste de la calle.

El conductor manifestó que buscaba una finca para cargar lechuga y se detuvo para consultar una dirección. Mientras reanudaba la marcha, sintió un impacto en la parte trasera de su vehículo.

El motociclista, que conducía una Motomel, impactó contra la parte trasera del camión. El personal del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) llegó al lugar y atendió a Ontiveros, quien presentaba politraumatismos graves y un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave. Los médicos constataron su fallecimiento.