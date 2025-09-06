Narcotráfico: en un operativo policial incautan 3 kilos de cocaína en Lavalle

La operación fue resultado de la coordinación entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis bajo el Plan Regional de Seguridad de Cuyo.

La Policía de Mendoza, junto a la Fiscalía Federal, incautó casi tres kilos de cocaína y detuvo a cuatro personas durante un operativo sobre la Ruta Nacional 40, en Jocolí, Lavalle. La acción se enmarca en el Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que coordina esfuerzos entre Mendoza, San Juan y San Luis para combatir el narcotráfico.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3.50 horas en Guaymallén, cuando investigadores de la Dirección General de Investigaciones detectaron dos vehículos sospechosos, un Renault Logan y un Fiat Cronos, moviéndose a alta velocidad. Tras una persecución, interceptaron los rodados en Jocolí, Lavalle.

Durante la requisa, los efectivos hallaron 2.722 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en tres "ladrillos". También confiscaron $130.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y los dos autos. La operación concluyó con la detención de dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Coordinación interprovincial La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que la operación demuestra la efectividad de la colaboración entre provincias. "La coordinación interprovincial nos permite anticipar delitos y desarticular organizaciones criminales", afirmó Rus.