Operativo Rastro Esmeralda: confiscaron más de media tonelada de drogas en Misiones

A través de los patrullajes dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir los delitos en la frontera, la Gendarmería Nacional Argentina incautó 529 kilos de marihuana en la provincia de Misiones.

Este viernes, efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” que realizaban tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad. Ante este hecho, unidades destacadas de GNA realizaron un amplio rastrillaje de la zona, y junto con el can detector de narcóticos detectaron 30 bultos ocultos entre la vegetación, los cuales contenían una sustancia vegetal.

Por motivos de seguridad y la situación climática adversa, los funcionarios trasladaron el procedimiento al escuadrón; allí, ante la presencia de testigos efectuaron el registro correspondiente y comprobaron que en la bolsas había 529 kilos 9 gramos de “cannabis sativa”.