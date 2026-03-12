Quién es el preso que lideraba la "banda de la pool party"

Una banda de delincuentes que se dedicaba a robar autos para usarlos en entraderas fue desbaratada tras una serie de allanamientos en el partido bonaerense de Lomas de Zamora . Uno de los procedimientos más importantes se llevó a cabo en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

Allí, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron un domicilio donde se estaba realizando una pool party y se enfrentaron a tiros con una banda de delincuentes. Producto del enfrentamiento, uno de los sospechosos, identificado como Diego Ezequiel López (23), murió. A su vez, fueron capturados Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), ambos señalados como miembros de la organización.

La organización era liderada por Darío Ezequiel Crivelli (46), quien se encuentra detenido en la Unidad Penal 14 de General Alvear y cumple una pena de 30 años de prisión por dos homicidios. Según detalló Infobae, en 2015, Crivelli se fugó por primera vez de la cárcel, cuando se encontraba alojado en una comisaría de Monte Grande.

Gracias a la investigación se comprobó que Crivelli coordinaba los golpes y la distribución del botín desde la cárcel. Por lo tanto, se espera que, debido a su participación en una banda criminal, su condena se extienda.

El segundo al mando, identificado como Yamil Andrés Cisterna (19), también se encontraba preso . Cisterna era el encargado de hacer “inteligencia”, es decir era quien marcaba las casas y el encargado de reclutar gente para los robos.

La organización criminal se dedicaba principalmente al robo de autos para luego utilizarlos en entraderas o los alquilaban a otras bandas. Dentro de la banda había distintos roles: los que robaban los autos, los proveedores de armas de fuego, los que adulteraban las patentes y los choferes.

El fin de la banda

El martes, se llevaron a cabo 33 allanamientos en los que se arrestaron a 11 personas. Entre ellos se encuentran Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Crivelli, Gonzalo Uriel Alderete (23), Cisterna, Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34), Fernando Fabián Tripichio, Hugo Domingo Pelayes (72), Lautaro Joaquín Torres (22) y Eros Emanuel Benítez (19). La mayoría de ellos estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

Además, durante los procedimientos se incautaron dos revólveres, cuatro pistolas nueve milímetros, 111 municiones, una moto Honda 125, una camioneta Ford F-100 y una máquina para contar billetes. Tanto lo secuestrado como los aprehendidos quedaron a disposición del fiscal Andrés Devoto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría.