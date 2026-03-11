Cómo operaba la banda que fue desbaratada durante una pool party en Lomas de Zamora

La banda criminal está acusada de haber cometido al menos 15 robos de autos para utilizarlos en entraderas.

La organización era liderada por un hombre que estaba preso.

Una banda de delincuentes que se dedicaba a robar autos para usarlos en entraderas fue desbaratada tras una serie de allanamientos en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Uno de los procedimientos más importantes se llevó a cabo en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

Allí, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron un domicilio donde se estaba realizando una pool party y se enfrentaron a tiros con una banda de delincuentes. Producto del enfrentamiento, uno de los sospechosos, identificado como Diego Ezequiel López (23), murió. A su vez, fueron capturados Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), ambos señalados como miembros de la organización.

Cómo operaba la banda criminal Gracias a la investigación que comenzó en el mes de mayo de 2025, los investigadores comprobaron la existencia de una banda que estaba detrás de al menos 15 robos de autos y entraderas.

Dicha organización era liderada por Darío Ezequiel Crivelli (46), quien había sido condenado por el crimen de un policía en 2007. En 2016 se fugó y tres años después fue recapturado. Desde la cárcel, Crivelli coordinaba los golpes y la distribución del botín.

El fin de la banda El martes, se llevaron a cabo 33 allanamientos en los que se arrestaron a 11 personas. Entre ellos se encuentran Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Crivelli, Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34), Fernando Fabián Tripichio, Hugo Domingo Pelayes (72), Lautaro Joaquín Torres (22) y Eros Emanuel Benítez (19). La mayoría de ellos estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.