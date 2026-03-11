Así se enfrentó a tiros con la Policía el delincuente que murió durante la pool party en Lomas de Zamora

El momento del enfrentamiento quedó registrado en un video donde se ve al delincuente disparando desde la planta alta de la casa.

Un nuevo enfrentamiento a tiros entre la Policía y una banda de delincuentes tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Producto del enfrentamiento, un joven de 23 años, identificado como Diego Ezequiel López, murió. Según trascendió, tenía antecedentes penales y una orden de captura.

Video: así se enfrentó a tiros con la Policía Así se enfrentó a tiros con la Policía el delincuente que murió durante una pool party en Lomas de Zamora En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve al delincuente enfrentarse a tiros con los agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Todo comenzó cuando los efectivos allanaron el domicilio, ubicado en la localidad de 9 de Abril, mientras se realizaba una pool party.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, un grupo de sospechosos intentó resistir el ingreso abriendo fuego contra el personal policial. En las imágenes se observa a López en la planta alta de la casa disparándole a los agentes del GAD. Además, en el video se ve el momento en el que el delincuente se tiró de la ventana hacia el terreno de al lado.

Producto del enfrentamiento, López recibió disparos en la cabeza y en el pecho. Finalmente, murió en el hospital. Por otro lado, durante el operativo, fueron detenidos otros dos sospechosos.

Quién era Diego Ezequiel López Se trata de un joven de 23 años que tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente desde septiembre de 2022. Por un lado, en su prontuario figuranban causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas, robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y tenencia ilegal de arma.