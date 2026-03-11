Chaco: una madre y su hija adolescente fueron golpeadas, abusadas y asesinadas con un hacha

El hecho ocurrió en Quitilipi, provincia de Chaco. La causa podría rotularse como doble femicidio debido a la brutalidad del ataque.

La ciudad de Quitilipi, provincia de Chaco, se encuentra totalmente conmovida luego de que trascendiera la noticia del doble femicidio de Juliana Marcela Frías (37) y su hija Diana (17). Por el hecho, un hombre, identificado como David Ojeda, quedó detenido.

El hecho ocurrió este martes a la tarde, pasadas las 17. La Policía recibió un llamado que notificaba el hallazgo de dos mujeres, madre e hija, sin vida en una vivienda. Luego de varias horas de estar prófugo, los oficiales dieron con Ojeda, quien era la expareja de Juliana.

Así habría ocurrido el doble femicidio en Chaco De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que se realizó, el presunto femicida habría entrado a la casa de Frías, mientras las víctimas dormían, luego de que ambas regresaran de una fiesta. El hombre habría atacado a golpes primero a la mujer y después a la adolescente, para finalmente asesinarlas a las dos con un hacha.

Asimismo, más tarde, las pericias revelaron un detalle terrible: la más joven de las víctimas presentaba lesiones en sus partes íntimas provocadas con un palo. Actualmente, se intenta determinar si el abuso ocurrió antes o después de su muerte, aunque los indicios apuntan a que se trató del segundo escenario.

Así detuvieron al sospechoso luego de varias horas de operativo Apenas se conoció el hallazgo de los cuerpos, la Policía desplegó un fuerte operativo para dar con el responsable. Después de varias horas de búsqueda, el sospechoso fue localizado en una zona cercana a las rutas provinciales.