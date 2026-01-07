Doble femicidio en Córdoba: los familiares de las víctimas denunciaron que Pablo Laurta les robó la casa

En las últimas horas, los familiares de las víctimas del doble femicidio en Córdoba volvieron a denunciar a Pablo Laurta , el acusado del crimen, por haberles robado la casa y, de esta forma, impedirles recuperar los objetos personales de las asesinadas.

Así lo afirmó Laura Giardina, hermana e hija de Luna Giardina y Mariel Zamudio respectivamente. La casa, donde ocurrió el doble femicidio , quedó cerrada y bajo custodia policial. Sin embargo, según relató la pariente, ya entraron ladrones al menos tres veces desde que ocurrió el crimen.

En diálogo con Arriba Córdoba (El Doce), Laura explicó que la propiedad era originalmente del padre de Luna, exnovia de Laurta , pero que terminó a nombre de este ultimo. “ Laurta en su momento logró poner esta casa a su nombre bajo violencia. El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él”, denunció.

“No podemos, no tenemos acceso como familiares y es preocupante”, lamentó la mujer con respecto a la falta de acceso y siguió: “O no se está cumpliendo la consigna o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás”.

“Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño”, completó.

hermana victimas doble femicidio Laura Giardina dialogó con Canal Doce.

Por su parte, la abogada de la familia, Marina Romano, reclamó la intervención del Ministerio de Justicia provincial para lograr que la propiedad vuelva a la familia de las víctimas. “Desde la perspectiva legal él sigue siendo el titular registral”, concluyó.

Pablo Laurta, preso por triple homicidio

Pablo Laurta se encuentra preso en la cárcel de Cruz del Eje, donde espera el juicio en su contra. Está acusado de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género contra su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, ocurridos a principios de octubre de 2025 en barrio Villa Serrana.

Tras el doble asesinato, Laurta, de nacionalidad uruguaya, secuestró a su hijo de 5 años. Pero antes había asesinado al taxista Martín Palacio, quien lo trajo hasta Córdoba sin saber que iba a perpetrar el crimen.