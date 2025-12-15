Caso Pablo Laurta: elevan a juicio la causa por el doble femicidio de la mamá y la abuela de su hijo

El Fiscal de instrucción en violencia de género y familiar dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Laurta está imputado por el doble femicidio y por el crimen del remisero.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que el Fiscal de instrucción en violencia de género y familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Según confirmó el MPF de Córdoba, Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vinculo alevosía y violencia de genero, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su expareja y su exsuegra.

Doble femicidio y crimen del remisero La investigación sostiene que Laurta habría ejecutado al remisero de un disparo en la cabeza y luego fraccionado el cuerpo para ocultarlo en distintos sectores de la provincia antes de fugarse hacia Córdoba. En esa provincia, días más tarde, cometió el doble femicidio.

Pablo Laurta redes @tauramanso - X Tras los asesinatos en Córdoba, la Policía entrerriana localizó al sospechoso, junto a su hijo de cinco años, en un hotel de Gualeguaychú. En la habitación encontraron elementos que pertenecían al remisero, lo que terminó de confirmar la hipótesis de que también había sido asesinado.

Los restos hallados en Concordia pertenecen al remisero Unas semanas atrás, la Justicia de Concordia confirmó que los restos encontrados en la provincia de Entre Ríos pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había desaparecido a comienzos de octubre luego de trasladar a Laurta.