Caso Pablo Laurta: elevan a juicio la causa por el doble femicidio de la mamá y la abuela de su hijo
El Fiscal de instrucción en violencia de género y familiar dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que el Fiscal de instrucción en violencia de género y familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Según confirmó el MPF de Córdoba, Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vinculo alevosía y violencia de genero, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su expareja y su exsuegra.
Doble femicidio y crimen del remisero
La investigación sostiene que Laurta habría ejecutado al remisero de un disparo en la cabeza y luego fraccionado el cuerpo para ocultarlo en distintos sectores de la provincia antes de fugarse hacia Córdoba. En esa provincia, días más tarde, cometió el doble femicidio.
Tras los asesinatos en Córdoba, la Policía entrerriana localizó al sospechoso, junto a su hijo de cinco años, en un hotel de Gualeguaychú. En la habitación encontraron elementos que pertenecían al remisero, lo que terminó de confirmar la hipótesis de que también había sido asesinado.
Los restos hallados en Concordia pertenecen al remisero
Unas semanas atrás, la Justicia de Concordia confirmó que los restos encontrados en la provincia de Entre Ríos pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había desaparecido a comienzos de octubre luego de trasladar a Laurta.
La validación se obtuvo a partir de estudios de ADN realizados por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, que determinó que tanto el cráneo recuperado en Rosario del Tala como una extremidad hallada en Concordia coincidían con el perfil genético del conductor.