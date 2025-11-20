Se confirmó que los restos hallados en Concordia pertenecen al remisero que trasladó a Pablo Laurta

La Justicia de Concordia confirmó este jueves que los restos encontrados en la provincia de Entre Ríos pertenecen a Martín Sebastián Palacio , el remisero que había desaparecido a comienzos de octubre luego de trasladar a Pablo Laurta , señalado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio .

La validación se obtuvo a partir de estudios de ADN realizados por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, que determinó que tanto el cráneo recuperado en Rosario del Tala como una extremidad hallada en Concordia coincidían con el perfil genético del conductor. Los peritos ya habían detectado en el cráneo una herida de arma de fuego, lo que les permitió reconstruir el ataque.

Palacio había sido visto con vida por última vez la noche del 7 de octubre , cuando avisó a su hermana que debía llevar a un pasajero hacia Córdoba por un monto excepcional: 1,5 millones de pesos . Las cámaras de un maxikiosco captaron el instante en que Pablo Laurta abordó el Toyota Corolla y guardó un bolso en el baúl, saludándolo como si ya se conocieran, algo que luego fue confirmado por la investigación: ambos tenían un vínculo previo.

El rastro del vehículo permitió reconstruir parte del itinerario. Tras salir de la terminal de Concordia, el auto tomó primero la ruta 22 rumbo a Federal, para luego regresar a la autovía 14 y desviarse a caminos rurales cerca de Estancia Grande. Por esas vías secundarias llegó hasta General Campos y luego a la ruta 18, desde donde el trayecto se orientó hacia Córdoba.

El 30 de octubre , un llamado anónimo guio a la policía hacia un punto de la ruta 15, cerca de Sauce Sur, donde apareció un brazo humano dentro de una bolsa. Días después, equipos de búsqueda que trabajaban con drones localizaron un cuerpo desmembrado en otra zona de Entre Ríos. Sólo más tarde, con nuevos hallazgos en Rosario del Tala, se completó la identificación.

La investigación sostiene que Laurta habría ejecutado al remisero de un disparo en la cabeza y luego fraccionado el cuerpo para ocultarlo en distintos sectores de la provincia antes de fugarse hacia Córdoba. En esa provincia, días más tarde, cometió el doble femicidio por el que quedó detenido.

Doble femicidio cometido por Laurta

El auto de Palacio apareció prendido fuego en Córdoba, lo que profundizó las sospechas sobre el accionar del agresor. La familia del chofer había advertido rápidamente su ausencia: al llegar a Concordia dejó de responder mensajes y llamados, lo que llevó a su hermana a presentar la denuncia en la Jefatura Departamental.

Tras los asesinatos en Córdoba y la desaparición del hijo de una de las víctimas —un niño de cinco años, hijo de Laurta—, la Policía entrerriana localizó al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú.

En la habitación encontraron elementos que pertenecían al remisero, lo que terminó de confirmar la hipótesis de que también había sido asesinado.

La causa continúa con múltiples líneas de análisis, mientras la Justicia de Entre Ríos y de Córdoba articulan los expedientes vinculados al violento raid criminal del acusado.