Julieta Makintach le respondió a Fernando Burlando tras el pedido de detención: "Se van a caer las cortinas de humo"

Luego de ser destituida como jueza, las hijas de Diego Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach, y la exmagistrada salió al cruce.

Este jueves, Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Maradona, pidieron la detención de Julieta Makintach. La exjueza había sido destituida esta semana tras haber protagonizado un escandaloso documental sobre el juicio por la muerte del "Diez".

La presentación de las herederas fue por medio de sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. Ahora, Makintach habló y explicó por qué no puede ir presa.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la exjueza aseguró que "se va a saber la verdad": "Algún día se van a caer las cortinas de humo". Tras esto, indicó que no la pueden detener porque "la decisión del jury no está firme".

El pedido de Fernando Burlando y las hijas de Diego Maradona En nombre de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando pidió el arresto “preventivo” de la ex magistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos”, “actos directos de manipulación”, “tentativa de manipulación del relato testimonial” y “comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

También solicitó que se le prohíba a Makintach salir del país, que entregue su pasaporte, y que no pueda ni acercarse ni tener contacto con los testigos de la investigación que radica en la UFI N°1 de San Isidro.