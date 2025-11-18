Este martes, pasadas las 10 de la mañana, el jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a la jueza Julieta Makintach. La magistrada había protagonizado un escándalo que impactó en la imagen del Poder Judicial por su participación en un documental sobre la muerte de Diego Maradona.

Live Blog Post Las emotivas palabras de Dieguito Fernando “Justicia por papá”, expresó Dieguito Fernando, el último hijo del astro futbolístico, quien salió de los tribunales junto a su mamá Verónica Ojeda. Live Blog Post La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad El jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a la jueza Julieta Makintach por el escándaloso documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. A su vez, decretaron su inhabilitación para ejercer algún cargo judicial y resolvieron que la acusada deberá hacerse cargo de los costos del jury. Live Blog Post Makintach no se presentó en los tribunales Esta mañana, pasadas las 10, ingresaron todos los protagonistas del jury, excepto la jueza Julieta Makintach. Los únicos que dijeron presente del lado de la defensa, fueron los abogados Juan Martín Cerolini y Darío Saldaño. Makintach no se presentó José Luis Carut - MDZ Live Blog Post Llegaron Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Mientras comienzan a llegar los protagonistas del jury y el juicio por la muerte de Diego Maradona, sorprendió la presencia de Dieguito Fernando, el último hijo del astro futbolístico. El nene apareció junto a su mamá Verónica Ojeda. Verónica Ojeda Y Dieguito Fernando MDZ | José Luis Carut Live Blog Post Habló el abogado del neurocirujano Leopoldo Luque Rodolfo Baque, defensor del neurocirujano que operó a Diego Maradona antes de morir, dialogó con MDZ en la previa al veredicto. Rodolfo Baque, Abogado Del Neurocirujano Leopoldo Luque MDZ | José Luis Carut La acusación contra Julieta Makintach La acusación, representada por la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, y el abogado del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagués, solicitó la destitución e inhabilitación de la jueza por cargos graves: incumplimiento de los deberes de su cargo, comisión de graves irregularidades, acto de parcialidad manifiesta, abuso de autoridad y malversación de caudales.

La fiscal Duarte fue contundente al afirmar que Makintach "mintió, manipuló, presionó, usó recursos del erario público". En ese sentido, sostuvo que la jueza "arrojó piedras a la Justicia" y "arrasó con el prestigio del Poder Judicial".

Por su parte, el abogado Sagués aseguró que la magistrada "lo hizo por dinero, por frivolidad extrema o por notoriedad", anteponiendo sus intereses personales a los de los acusados y las víctimas. Afirmó que "ha sido pisoteado el valor de justicia de la Constitución".

¿Cuál es el documental de Julieta Makintach? La polémica se centra en la participación de Makintach en la producción del documental Justicia Divina, un proyecto comercial que buscaba contar el juicio por la muerte de Maradona, el cual finalmente fue declarado nulo.