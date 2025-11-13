Muerte de Maradona: se conocen los alegatos del jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach

Un exalumno de Julieta Makintach declarará este jueves en el jury contra la jueza, mientras que luego se conocerán los alegatos.

La audiencia comenzará a las 9 cuando está previsto que declare Jorge Barrera, el último testigo de la defensa, mientras que a las 10 ambas partes, la acusación y el equipo defensor, tendrán una hora para alegar.

Según se informó, del lado de la parte acusatoria alegará la Fiscalía, representada por la fiscal Analía Duarte, de Necochea, mientras que luego lo harán el Colegio de Abogados de San Isidro y los abogados del custodio de Diego Maradona , Julio Coria.

Después, será el turno del abogado Darío Saldaño, que encabeza la defensa de Julieta Makintach y, una vez finalizados los alegatos, los conjueces tendrán cinco días de corrido para resolver y convocar una nueva audiencia para dar a conocer el fallo, que podría realizarse el próximo martes.

Gianinna Maradona , una de las hijas del célebre futbolista, declaró el miércoles en el jury contra Julieta Makintach y reveló que se comunicó con la magistrada, quien “le juró por sus hijos que no existía documental”.

Gianinna llegó al Edificio Anexo del Senado bonaerense en La Plata junto a su abogado, Fernando Burlando, y prestó testimonio luego de la suspensión que se produjo el martes.

La hermana de Dalma e hija de Claudia Villafañe reveló que conversó con Julieta Makintach y contó: “Me juró por sus hijos que no existía el documental”.

“Cuando vi las imágenes no paré de llorar”, expresó la joven al recordar los videos del proyecto audiovisual que se conocieron a fines de mayo en una de las audiencias del debate.

Portada - Así llegaba Giannina a los tribunales

En este sentido, Gianinna agregó que “fue todo horrible para mí”, a la vez que Nicolás Urrutia, uno de los abogados de la acusada consideró que la declaración “fue breve, de tinte emocional sobre sus percepciones con respecto a lo sucedido”.

Por su parte, fuentes del caso dialogaron con la agencia Noticias Argentinas y se refirieron a la comparecencia de Jorge Arnal, un productor audiovisual asociado a La Doble.

“Arnal fue claro. Dijo que se trataba de un proyecto como tantos otros que pueden avanzar o descartarse”, indicaron las fuentes y añadieron: “Ni siquiera sabíamos si como productores podíamos ganar plata o no. Era artístico”.

El hombre explicó: “Las grabaciones se llevaron a cabo antes del juicio, 3 horas el primer día y nunca más. Nunca tuve diálogo con la jueza, no tengo su teléfono y nunca le ofrecí nada”.

Tras un cuarto intermedio, fue el turno de Jorge D’Emilio, un productor del documental y los voceros indicaron que su declaración “fue muy buena”.

“Dijo que no podía entender cómo él escribiendo desde Uruguay lo informado por la prensa podía hacer caer un juicio. Que era imposible”, remarcaron.