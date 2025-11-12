"Estamos buscando a los asesinos de mi papá": la fuerte declaración de Giannina Maradona

Este miércoles por la mañana, en el marco del jury contra la jueza Julieta Makintach, Giannina declaró y complicó a la magistrada.

Este miércoles por la mañana, en el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, Giannina declaró en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.

En primer lugar, la hija del exfutbolista se refirió al juicio nulo y mencionó: "No lograba dimensionar lo que estaba pasando y no quería que el juicio se detenga". A su vez, detalló que en su momento estaba muy enojada con su abogado, Fernando Burlando, ya que no quería que se suspenda el juicio.

Giannina reveló que Makintach le había negado la existencia del documental. “Tengo un chat con ella donde le pregunto sobre si era cierto lo del documental, si sabía algo y me lo negó, y ahí empecé a desconfiar de mí abogado (Burlando) . Yo realmente le creí en lo que me decía”, declaró.

Sin embargo, luego de ver las imágenes del documental “Justicia Divina”, Giannina se disculpó con Burlando. “Perdón Fer (por la discusión que habían tenido) ahora lo entiendo”, expresó.

Con la voz quebrada y llorando, Giannina agregó: “Tengo mucha angustia. Estamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte me pareció todo muy horrible, muy injusto”. Y concluyó: “Quiero que haya justicia por toda una familia que está sufriendo”.