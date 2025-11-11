"Nunca pensé que podía generar tanto revuelo": Julieta Makintach brindó nuevos detalles del escandaloso juicio

Este martes, en el marco del juicio político contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona , la magistrada amplió su declaración y brindó nuevos detalles del escandaloso juicio.

En primer lugar, reveló que llegó a la causa Maradona porque “nadie la quería”. Y explicó: “Integré este tribunal porque había un acuerdo con los jueces, todos estaban de acuerdo y yo no tengo ningún interés en este juicio”.

Además, indicó que lo presidió únicamente para rotar la presidencia. “Si no nos poníamos de acuerdo en la rotación de roles me parecía correcto que alguien superior lo resuelva”, manifestó la jueza. Y expresó: “Nunca pensé que podía generar tanto revuelo que yo lo presida”.

Al igual que esta mañana, la magistrada volvió a apuntar contra Maximiliano Savarino , juez del TOC 3 de San Isidro. “Ustedes lo vieron ayer cómo se expresaba, era muy difícil establecer un diálogo”, mencionó, en cuanto a la actitud de Savarino.

Por otro lado, se refirió al primer capítulo del documental “Justicia Divina” y aseguró que no estaba al tanto de que se estaba filmando un documental sobre el juicio. “Yo no lo conozco, no lo vi”, indicó Makintach.

Video: el trailer del documental “Justicia Divina”

Documental Diego Maradona - Julieta Makintach

La magistrada detalló que fue su amiga quien le propuso hacer un video sobre su actividad. “La entrevista habla de mi vida, cuando me preguntaron qué sabes del juicio respondo que no conozco a los imputados ni nada de la causa y se terminó la entrevista”, aclaró.

Por último, Makintach reconoció que jueces del TOC 3 de San Isidro estaban al tanto de la filmación. “Mis colegas sabían que era una amiga que estaba haciendo un documental de la justicia y que nada del juicio de la muerte de Maradona estaba involucrado”, concluyó.