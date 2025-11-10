Los chats que muestran cómo Julieta Makintach organizó el fallido documental sobre el juicio de Diego Maradona

Los chats internos entre los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro revelan nuevos detalles sobre el fallido juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y el papel que tuvo Julieta Makintach , actualmente sometida a un jury de enjuiciamiento en La Plata por su participación en el documental Justicia Divina.

Las conversaciones, ocurridas el 17 de marzo pasado, muestran que los magistrados Julieta Makintach, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso debatieron sobre la presencia de una cámara de filmación en la sala de audiencias, instalada el día en que comenzó el juicio, el 11 de marzo , y que formaba parte de la producción del documental que luego se volvió eje del escándalo.

En el grupo de chat titulado “Juicio DAM” , al cual el diario La Nación tuvo acceso, Di Tommaso escribió a las 11:55: “Buenos días. Me habló Klass y me preguntó por el tema de la cámara que autorizó July. Estuvimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero si ustedes pueden me avisan y hago un cuarto intermedio para no demorarnos mañana antes de la audiencia. July, si tenés una autorización de la Corte, por favor, mostránosla, así se agrega a la causa y evitamos problemas".

Entre los testigos citados para declarar en la jornada de este lunes se encuentran Jana Maradona, hija del astro argentino.

El mensaje hacía referencia a Ezequiel Klass , subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte bonaerense, y a la polémica cámara que registró el inicio del proceso judicial.

A las 11.59, Makintach respondió: “Hoy no puedo. Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba".

Los chat entre los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Minutos después agregó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedé a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de no tener problemas. ¿Alguna presentación o algo del juicio que tengamos que atender?”.

Y a las 12.05, en un mensaje que hoy resulta clave para su defensa, Makintach aclaró: "Desde ya que no los filman a ustedes. Ni van a filtrar prueba. Le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna".

El intercambio continuó con respuestas breves de los otros jueces. Savarino, presidente del tribunal, señaló que no había novedades en el expediente, y Di Tommaso cerró el diálogo diciendo: “Mañana lo vemos, sigo en juicio”.

La prueba que Makintach presentó para su defensa

Según la interpretación de la defensa de Makintach, estos mensajes prueban que sus colegas estaban al tanto del registro audiovisual, pese a que más tarde —cuando el debate se declaró nulo— Savarino y Di Tommaso aseguraron desconocer la existencia del documental.

El contenido de estos chats fue incorporado al expediente del jury que se desarrolla en La Plata, donde la magistrada enfrenta acusaciones por mal desempeño, violación de deberes públicos, abuso de autoridad y cohecho pasivo, entre otros cargos.