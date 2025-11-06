"Estoy pagando un precio carísimo": declaró Julieta Makintach y apuntó fuertemente contra uno de los testigos

Este jueves por la tarde, en el marco del jury político contra Julieta Makintach, la jueza declaró y apuntó contra el fiscal Patricio Ferrari.

El jury evalúa su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Este jueves por la tarde, en el marco del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, la magistrada declaró y expresó que está “pagando un precio carísimo”.

Tras el testimonio de la oficial Mailen Itatí Romero, Makintach declaró y sostuvo que no deja de hacerse responsable y que está pagando un precio carísimo. A su vez, expresó que no logra entender cómo está puesta en tela de su juicio su imparcialidad.

En primer lugar, apuntó contra el fiscal general Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. En cuanto a esto, aseguró que es cierto y que lo hizo porque “no había ninguna moción de prueba pendiente”.

“Al doctor Ferrari le encanta decir que yo miento. Bueno, mintió. Porque no había cuestiones pendientes”, manifestó.

Video: así llegaba Makintach al juicio Julieta Makintach La magistrada negó conocer a la productora del documental. Según señaló, a la única que conoce es a una amiga de ella que le presentó a un escritor maradoniano. Además, explicó que les comentó a su colegas del tribunal sobre que una amiga de ella quería hacer un documental sobre Maradona y según Makintach, todos estaban de acuerdo.