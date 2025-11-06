"Cada minuto era eterno", el dramático relato del esposo de la mujer baleada cuando paseaba en lancha

La mujer baleada durante el paseo en lancha evoluciona tras la cirugía. Su esposo describió el ataque y pidió detener al tirador que aún está prófugo.

El esposo de la mujer baleada mientras paseaba en lancha por el Arroyo Correntino, contó cómo ocurrió el ataque.

La mujer baleada mientras paseaba en lancha por el Arroyo Correntino, en Escobar, el domingo pasado, continúa recuperándose tras una intervención quirúrgica y permanece fuera de peligro. Su esposo Martín confirmó que la bala quedó alojada en un pulmón. La investigación busca al agresor por "tentativa de homicidio".

El episodio ocurrió el domingo cerca de las 18.30, cuando regresaban desde el Paraná hacia el Luján. Martín estaba al mando de la embarcación, acompañado por siete personas. La tarde transcurría con tranquilidad hasta que su pareja comenzó a sentirse mal. “Ahí me dice que algo la golpeó y que no podía respirar. Ahí empezó la desesperación”, recordó.

Al dejar el timón para asistirla, notó que Ana estaba pálida, con los labios muy claros. Entonces vio el orificio en la espalda y se dio cuenta que alguien había disparado contra la lancha. Según lo que le explicaron luego los médicos, se trató de una carabina calibre 22, cuyo proyectil puede seguir avanzando dentro del cuerpo. En este caso, la bala quedó alojada en un pulmón.

Martín condujo la embarcación hasta un punto de asistencia y llegó al hospital en apenas 15 minutos. “Ella nunca perdió la conciencia. Tiene una fortaleza enorme. Para mí, cada minuto era eterno”, relató aún conmovido.

Buscan al tirador que baleó la lancha Mientras la recuperación avanza, la indignación del esposo crece porque el tirador sigue sin ser detenido. “Lo más grave es que ese hombre está libre”, lamentó Martín. La investigación quedó en manos de la UFI N°5 de Escobar bajo la carátula de tentativa de homicidio, con intervención también de la Policía de Islas. Vecinos de la zona denunciaron haber sido amenazados por el mismo individuo.