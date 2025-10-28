Una vida marcada por balas y sangre: el delincuente buscado por asesinato que fue baleado en Las Heras

Rodrigo Damián Cruzate Fernández , más conocido como el Bebe , es uno de los delincuentes más renombrados de los últimos años en Las Heras . Desde que fue investigado por el asesinato de una niña de 3 años, en 2019, no paró de protagonizar episodios delictivos. Días atrás solicitaron su captura por un crimen y este lunes fue baleado .

El reciente hecho que lo tuvo como víctima ocurrió pasada la 1 del citado día en el cruce de calle Lamadrid y callejón Martínez , en el distrito lasherino de Panquehua . Allí, el Bebe recibió un impacto de bala, a pocas cuadras de su domicilio del barrio Espejo , y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo .

Una vez que ingresó a ese nosocomio de calle Martín Fierro , el personal policial lo identificó y constató que se trataba de Cruzate Fernández , a quien le figuraban dos pedidos de captura: uno solicitado el 17 de octubre luego de ausentarse a una audiencia previa al juicio que debe enfrentar por un ataque motochorro y otro por una causa de homicidio , de la cual se reservan mayores datos por pedido judicial y para no entorpecer la investigación.

Frente a eso, el Bebe quedó internado con custodia policial, luego de que le diagnosticaron herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida por el tórax . Fuentes allegadas al caso indicaron que se encontraba fuera de peligro y una vez que reciba el alta será puesto a disposición de la Justicia para ser imputado y encarcelado.

Asimismo, se inició un expediente por el ataque contra Cruzate Fernández, con la finalidad de identificar al autor de la agresión armada. No obstante, el propio herido se negó a aportar información sobre lo sucedido, por lo que personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ) inició las tareas de averiguación en la zona para recolectar datos que permitan avanzar en la causa.

Declaración de rebeldía

El viernes 17 de este mes, el Bebe fue citado para presentarse a una audiencia preliminar al debate que debe enfrentar por un asalto en modalidad motochorro perpetrado en 2023, cuya causa es investigada por la fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Juliana Labayru.

Frente a las reiteradas ausencias de Cruzate Fernández en las últimas citaciones, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se declare la rebeldía del imputado y que sea insertado en la orden del día por averiguación de paradero y captura, a lo que hizo lugar el juez Ramón Ariel Spektor, del Tribunal Penal Colegiado N°2.

polo judicial edificio interiores guardia policial (7) La audiencia en la que se declaró la rebeldía del Bebe tuvo lugar en el Polo Judicial Penal. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Las fuentes consultadas indicaron a MDZ que, en el hecho investigado, el Bebe habría actuado junto a otro sujeto con el que se movilizaban en moto y abordaron a un joven, a quien le robaron su bicicleta a punta de arma de fuego. Por eso, se encuentra imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse.

Investigado por un conmocionante crimen

Fue hace más de seis años cuando Cruzate Fernández empezó a tomar relevancia entre los detectives policiales y judiciales, ya que en mayo de 2019 fue detenido por el asesinato de Lara Mikayla Ortiz, una niña de 3 años ultimada de un balazo durante un ataque a tiros dirigido al hermano de su padrastro, en la villa Junín de Las Heras.

Pese a las sospechas en su contra, la falta de pruebas provocó que un mes después recuperara la libertad y posteriormente fue sobreseído en ese expediente, por el que fue condenado a 12 de cárcel Augusto Israel Ávila, alias el Gordo, quien en su momento fue capturado junto al Bebe.

Intentos de asesinato en su contra y el crimen de un hermano

Meses más tarde ese mismo año, más precisamente el 18 de noviembre, Cruzate Fernández se encontraba con algunos amigos en el barrio Santa Teresita, en distrito El Plumerillo, y fue sorprendido por una lluvia de disparos efectuados por sujetos desde un vehículo utilitario.

De acuerdo con la pesquisa, las balas estaban dirigidas al Bebe, pero terminaron quitándole la vida a Daniel Ezequiel Roldán (22), apodado el Kelo, y Alexis Alejandro Corzo (15), quienes se encontraban entre el grupo de jóvenes, pero nada tenían que ver con el conflicto. En tanto, Cruzate Fernández sólo resultó con un disparo en un brazo y se dio a la fuga del Hospital Carrillo luego de ser asistido.

Por ese hecho de sangre fueron detenidos dos de los principales miembros de la banda de Los Canavis: los hermanos Maximiliano Horacio y Franco Jesús Villalba Quiroga, conocidos como el Cara de Loco y el Macaco, respectivamente. Pese a eso, los sospechoso terminaron siendo sobreseídos y el doble crimen quedó impune.

Unos tres meses más tarde, el 26 de enero de 2020, otro intento de asesinato contra el Bebe acabaría con la muerte de un inocente, en esta ocasión de su hermano Emmanuel Nicolás Cruzate.

Ema Cruzate Emmanuel Cruzate, el hermano del Bebe asesinado en 2020. MDZ.

El hecho ocurrió el citado día cuando sujetos llegaron a su domicilio del barrio Espejo y llamaron a la puerta, exigiendo hablar con el Bebe, ya que mantenían conflicto de vieja data. Acto seguido, Cruzate Fernández salió a la vereda y los agresores intentaron subirlo por la fuerza a un auto.

Fue allí cuando comenzó un forcejeo en el que intervino su hermano, que intentó defenderlo y terminó con un disparo en el pecho que le provóco la muerte en cuestión de segundos. En tanto, el Bebe sufrió un impacto de bala en una pierna y nuevamente sobrevivió.

Por ese caso fue condenado en julio de ese año Mauricio el Pollito Sarmiento, quien reconoció la autoría y recibió una pena de 16 años de cárcel.

El delincuente que siempre zafa

Tanto en las calles como en los pasillos de los Tribunales mendocinos, el Bebe comenzó a ser conocido como un delincuente que siempre zafa de las causas en su contra. En 2021 y 2023 fue imputado por dos robos, pero una de las causas fue archivada y en la otra lo sobreseyeron.

Tiempo después, en febrero de 2024, fue detenido como principal sospechoso de un asalto a mano armada en el barrio Fronteras Argentinas de Las Heras. En esa oportunidad, un hombre que circulaba a bordo de un Chevrolet Cruze fue sorprendido por tres malvivientes que lo amenazaron y le sustrajeron el rodado.

La víctima advirtió que su celular quedó dentro del vehículo y rastreó el GPS, por lo que supo que su auto se encontraba escondido en una vivienda de calles Azcuénaga y Maipú, que resultó pertenecer al Bebe, por lo que fue detenido.

FotoJet(57) Las plantas de marihuana y el arma incautadas en la casa del Bebe, en 2024. Gentileza.

Además del auto robado, en la casa dieron con 36 plantas de marihuana y una pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada en el hecho. Pese a todo eso, Cruzate Fernández no pudo ser vinculado al asalto y otra vez salió airoso de una detención en su contra.

Ahora, más de un año después de ese episodio, el Bebe volvió a quedar complicado por un homicidio y deberá sentarse en el banquillo de los acusados por otro robo, por lo cual su situación es complicada y las autoridades buscarán mantenerlo tras las rejas.