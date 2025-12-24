Sonríe la científica del Conicet condenada por matar a su amigo: le quitaron la prisión perpetua

El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos. Qué pena podría recibir.

La científica del Conicet mató a su amigo durante un juego sexual.

La causa por el crimen de Marcelo José Amarfil sufrió un inesperado giro. El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos, la científica del CONICET que había sido condenada por el crimen de su amigo.

Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa resolvieron modificar la calificación penal y ahora la acusan de homicidio simple. Por lo tanto, ahora Bustos podría recibir una pena de entre 25 y 8 años de prisión.

Dicha decisión se debe a que los jueces negaron que existiera un vínculo de pareja entre Bustos y la víctima, así como también negaron la hipótesis de alevosía. A su vez, se rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que buscaban mantener la figura de homicidio doblemente agravado.

El crimen de Amarfil Según el expediente, en la noche del 16 de enero de 2024 Bustos pasó a buscar a Amarfil por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, donde habrían mantenido relaciones sexuales.