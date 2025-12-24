Sonríe la científica del Conicet condenada por matar a su amigo: le quitaron la prisión perpetua
El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos. Qué pena podría recibir.
La causa por el crimen de Marcelo José Amarfil sufrió un inesperado giro. El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos, la científica del CONICET que había sido condenada por el crimen de su amigo.
Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa resolvieron modificar la calificación penal y ahora la acusan de homicidio simple. Por lo tanto, ahora Bustos podría recibir una pena de entre 25 y 8 años de prisión.
Te Podría Interesar
Dicha decisión se debe a que los jueces negaron que existiera un vínculo de pareja entre Bustos y la víctima, así como también negaron la hipótesis de alevosía. A su vez, se rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que buscaban mantener la figura de homicidio doblemente agravado.
El crimen de Amarfil
Según el expediente, en la noche del 16 de enero de 2024 Bustos pasó a buscar a Amarfil por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, donde habrían mantenido relaciones sexuales.
En la investigación se detalló que en medio del acto sexual Bustos le ató las manos al volante a Amarfil, le puso un antifaz y allí lo degolló y lo apuñaló seis veces. A pesar de que la acusada llamó a la hermana de la víctima y dijo que el hombre se “había matado”, esa versión quedó desacreditada.