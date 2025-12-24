Presenta:

Policiales

|

científica

Sonríe la científica del Conicet condenada por matar a su amigo: le quitaron la prisión perpetua

El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos. Qué pena podría recibir.

MDZ Policiales

La científica del Conicet mató a su amigo durante un juego sexual.&nbsp;

La científica del Conicet mató a su amigo durante un juego sexual. 

NA

La causa por el crimen de Marcelo José Amarfil sufrió un inesperado giro. El Tribunal de Impugnaciones de San Juan le redujo la pena a prisión perpetua a Luciana Bustos, la científica del CONICET que había sido condenada por el crimen de su amigo.

Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa resolvieron modificar la calificación penal y ahora la acusan de homicidio simple. Por lo tanto, ahora Bustos podría recibir una pena de entre 25 y 8 años de prisión.

Te Podría Interesar

Dicha decisión se debe a que los jueces negaron que existiera un vínculo de pareja entre Bustos y la víctima, así como también negaron la hipótesis de alevosía. A su vez, se rechazaron los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que buscaban mantener la figura de homicidio doblemente agravado.

El crimen de Amarfil

Según el expediente, en la noche del 16 de enero de 2024 Bustos pasó a buscar a Amarfil por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

Luciana Teresita Bustos enfrenta cargos por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Foto: Captura de video

En la investigación se detalló que en medio del acto sexual Bustos le ató las manos al volante a Amarfil, le puso un antifaz y allí lo degolló y lo apuñaló seis veces. A pesar de que la acusada llamó a la hermana de la víctima y dijo que el hombre se “había matado”, esa versión quedó desacreditada.

Archivado en

Notas Relacionadas